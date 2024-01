Londra, 'deludente rifiuto di Netanyahu a Stato palestinese'

L'opposizione del premier israeliano Benyamin Netanyahu alla costituzione di uno Stato palestinese è "deludente". Lo ha affermato il ministro della Difesa del Regno Unito, Grant Shapps, citato dal Guardian. "Penso che sia deludente sentire Benyamin Netanyahu dire che non crede nella soluzione dei due Stati. In tutta onestà, l'ha detto per tutta la sua carriera politica, per quanto ne so. Non penso che arriveremo a una soluzione se non avremo due Stati", ha affermato Shapps intervistato questa mattina da Sky News, aggiungendo che il Regno Unito continua a sposare la soluzione a due Stati e che "non esiste altra opzione".