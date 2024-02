Lollobrigida, nuovo esonero Irpef garantirà 90% agricoltori

L'esonero dell'Irpef così com'era, per tutti "ha creato un disequilibrio tra italiani: è giusto continuare a esentare in questo momento di difficoltà" chi ne ha bisogno ma "ci sono italiani che sono stati esentati che invece hanno dei redditi non superiori alla media degli italiani ma alla media dei più ricchi e questa non è equità fiscale". Così il ministro Francesco Lollobrigida lasciando P.Chigi dopo l'incontro con le sigle del mondo agricolo. "Il provvedimento che emergerà da questa discussione con un ulteriore sforzo a garantire risorse adeguate dice il ministro Giorgetti garantirà più del 90% delle imprese agricole", aggiunge.