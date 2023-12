Locatelli, in Italia il primo G7 al mondo sulla disabilità

"L'Italia promuoverà per la prima volta al mondo a livello ministeriale il G7 Inclusione e Disabilità. Si svolgerà il 14, 15 e 16 ottobre in 'Umbria". Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. "Sarà un'occasione importante - ha puntualizzato - per condividere con i ministri G7 strategie per garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica alla vita quotidiana, in tutti i Paesi".