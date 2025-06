Chiude in calo sotto quota 100 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, scendendo a 97 punti secchi a fronte degli oltre 100 punti segnati in apertura e dei 98 punti segnati venerdì scorso in chiusura. In calo di 0,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,49%, mentre quello tedesco ha chiuso invariato al 2,52%.