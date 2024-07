L'Iran ha sequestrato una petroliera nel Golfo Persico

"Le forze navali delle Guardie della Rivoluzione (dell'Iran) hanno sequestrato una petroliera che contrabbandava 1,5 milioni di litri di diesel nel Golfo Persico". Lo ha affermato un comandante della marina delle Guardie della rivoluzione, Heidar Honarian Mojarrad. "Circa 12 membri stranieri dell'equipaggio - cittadini dell'India e dello Sri Lanka - sono stati arrestati. Sono stati trasferiti in un terminal della Bushehr Oil Products Co. per le operazioni di scarico", ha detto Mojarrad a Tasnim, aggiungendo che il carburante è stato confiscato dopo l'emissione di un mandato giudiziario. La petroliera batteva bandiera del Togo.