Letta, non propongo la bibbia ma cassetta di strumenti

"Dobbiamo correre, nella prossima legislatura dobbiamo chiudere il gap, soprattutto con gli Usa. Quando abbiamo lanciato il mercato unico il mondo era totalmente diverso, c'era ancora l'Urss e l'India e la Cina insieme valevano il 5% del Pil globale. Le mie proposte sono pragmatiche, non è un libro dei sogni. Non propongo cambiamenti dei trattati perché so che non è il percorso giusto. Questo rapporto non è la bibbia, ma una cassetta di strumenti". Lo ha detto Enrico Letta presentando ai leader il suo rapporto.