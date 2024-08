L'estate 2024 ai primi posti tra quelle più calde dal 1800

L'estate 2024 si piazzerà ai primi posti nella classifica delle estati più calde dal 1800, da quando cioè sono disponibili i dati delle rilevazioni meteorologiche in Italia. Dopo un giugno nono tra i più 'bollenti' e un luglio al terzo posto per le temperature medie più alte, infatti, agosto sembra confermare questo trend. "Non basteranno certo le precipitazioni attese da lunedì - spiega Claudio Tei, meteorologo del Consorzio Lamma tra Regione Toscana e Cnr - per poter parlare di un'estate più fresca. Dopo i 4 giorni di maltempo previsti, infatti, le temperature torneranno a rialzarsi sempre sopra la media, anche se con valori molto più accettabili rispetto a questi giorni". La collocazione nella serie storica dell'estate 2024 - quella meteorologica va dall'inizio di giugno alla fine di agosto, quella astronomica conosciuta ai più comincia la terza decade di giugno e si conclude all'inizio della terza decade di settembre - sarà definita i primi giorni di settembre, quando saranno pubblicati i dati dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del clima (Isac) del Cnr, "che conterranno anche la variazione dei valori rispetto alla media di riferimento per il periodo 1991-2020". Per i prossimi giorni lo scenario meteorologico è destinato a cambiare da lunedì, a partire dal Nord, con i primi temporali. Da giovedì il tempo tornerà ad essere bello, ma sempre più caldo della media, in tutta l'Italia.