Lepore, su Città 30 notizie false, anche Salvini coinvolto

Sul limite di 30 km l'ora a Bologna "ci sono tante fake news" che circolano soprattutto sui social e "che purtroppo, come ho visto, sono state anche rilanciate dal ministro Salvini". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, replicando alle critiche del Mit su Città 30. "Questo mi dispiace perché il nostro compito nelle istituzioni è quello di compiere scelte coraggiose - aggiunge - rischiando in prima persona, perché sono qui a metterci la faccia, e non nascondersi. Quello che faccio è dire la verità senza ipocrisie e non diffondere fake news per strumentalizzare a scopi politici il mio lavoro", conclude.