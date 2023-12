Leo, proroga rottamazione? 'Vedremo emendamenti'

"Attendiamo i risultati finali però mi sembra che ci sia stata un'adesione importante. Ora dovremmo appunto valutare quali sono i numeri finali". Così il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, rispondendo a una domanda sulla scadenza dei termini per il pagamento della seconda rata della rottamazione-quater delle cartelle a margine del convegno organizzato dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano. Il termine era il 30 novembre, ma per legge è stato possibile procedere con i versamenti fino al 5 dicembre. Smentita l'ipotesi di una proroga: "Se ci sono degli emendamenti parlamentari potranno essere in qualche modo esaminati", ha aggiunto Leo.