Leo, 'in arrivo le nuove norme sulle sanzioni tributarie'

Sono in corso le "ultime limature" per portare "in Consiglio dei ministri mercoledì" il decreto legislativo sulle sanzioni tributarie, in attuazione della delega fiscale. Lo ha detto il viceministro all'Economia Maurizio Leo interpellato in Transatlantico alla Camera. Si interverrà "in linea con quanto previsto dalla delega, sulla proporzionalità delle sanzioni amministrative" ma anche su quelle "penali, per fare chiarezza ad esempio su crediti non spettanti o inesistenti".