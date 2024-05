Leader opposizione slovacca, ricevute minacce di morte

Il leader dellïopposizione in Slovacchia progressista Michal Simecka ha depositato oggi una denuncia penale per minacce di morte e ha testimoniato presso l'Agenzia nazionale per i crimini (Naka), ha riferito DennikN.sk. "Le minacce sono arrivate a me, a mia figlia e alla mia compagna. Ce ne sono state diverse, sono state specifiche e drastiche da parte di persone concrete. Purtroppo non è una novità", ha detto Smecka a proposito delle minacce.