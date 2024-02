Leader Afd, 'insopportabili le accuse a Putin su Navalny'

Il capo del partito di estrema destra tedesco AfD Tino Chrupalla ha condannato quella che ha definito "una sceneggiata" attorno alla morte dell'oppositore russo Alexei Navalny, sostenendo che è stata "sfruttata" per fini politici. Lo riporta il Guardian. "È davvero sorprendente che la prima cosa che Yulia Navalnaya fa dopo la morte di suo marito sia quella di parlare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Questo tipo di gestione scenica dovrebbe farci riflettere", ha detto Chrupalla definendo "insopportabile" il modo in cui Putin è stato accusato della morte di Navalny: "Si parla di omicidio anche se non si sa nulla".