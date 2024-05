Le pensioni pubbliche superano i 90 miliardi, +8,2% la spesa

La spesa per le pensioni dei dipendenti pubblici supera i 90 miliardi di euro, con una crescita della spesa dell'8,2% rispetto al 2023. Le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) vigenti al primo gennaio 2024 sono 3.137.572 - si legge nell'Osservatorio Inps - lo 0,9% in più rispetto all'anno precedente (3.107.983 pensioni), per un importo complessivo annuo di 90.129 milioni di euro. La spesa è cresciuta dell'8,2% rispetto agli 83.318 milioni del 2023.. Il dato è legato soprattutto al recupero dell'inflazione. L'importo medio delle pensioni dei dipendenti pubblici vigenti a inizio 2024 è di 2.209,70, in crescita di 147 rispetto ai 2.062,13 euro del 2023.