Lazzarini (Unrwa), Israele cooperi all'indagine e dia prove

"L'accusa rivolta all'agenzia è così seria che richiede azioni immediate, che sono state prese: non solo il licenziamento dei dipendenti coinvolti ma l'indagine interna, diretta da New York. E chiedo che le autorità israeliane cooperino con l'indagine per fornire le prove alle accuse". Lo ha detto Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa).