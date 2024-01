Lavrov a Onu,salvare vita dei palestinesi non priorità Usa

"Servono passi per evitare una ulteriore destabilizzazione in altre parti nel Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov al Consiglio di Sicurezza Onu, attaccando poi gli Usa per aver impedito al Cds di fare passi verso la fine delle violenze. "Salvare la vita dei palestinesi non è tra le loro priorità'", ha continuato, parlando di una "vera tragedia umanitaria a Gaza, e senza una fine all'orizzonte".