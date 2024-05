L'aspettativa di vita globale in aumento di 5 anni entro il 2050

L'aspettativa di vita globale è destinata ad aumentare di quasi 5 anni entro il 2050, con una crescita più evidente soprattutto negli uomini e nei Paesi in cui l'aspettativa di vita è attualmente più bassa, come quelli dell'Africa sub-sahariana. Lo indica il nuovo studio del Global Burden of Desease 2021, una vasta analisi periodica sul tema della salute che si avvale del lavoro di oltre 11mila collaboratori da tutto il mondo. La ricerca, coordinata dall'Istituto americano per la metrica e la valutazione della salute e pubblicata sulla rivista The Lancet, indica però che aumenteranno anche gli anni caratterizzati da una cattiva salute, a causa soprattutto malattie cardiovascolari, cancro e diabete. Come evidenziano i ricercatori coordinati da Amanda Smith e Christopher Murray, che hanno esaminato i dati relativi a 371 malattie e 88 fattori di rischio in 204 Paesi, l'aumentata aspettativa di vita è guidata in larga parte da misure di sanità pubblica che hanno prevenuto e migliorato i tassi di sopravvivenza per molti disturbi. I dati indicano in particolare che la vita tende ad allungarsi in media di 4,9 anni negli uomini e di 4,2 anni nelle donne, mentre si prevede un aumento globale di soli 2,6 anni vissuti in buona salute. Secondo gli autori dello studio, i risultati potrebbero essere ulteriormente migliorati con interventi volti a correggere comportamenti considerati poco salutari, come dieta sbilanciata e fumo.