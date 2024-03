Landini, 'Cgil e Uil verso sciopero e piazza ad aprile'

"Dobbiamo dare continuità alla mobilitazione. Con la Uil abbiamo deciso alcuni appuntamenti, a partire da un'assemblea nazionale di delegati e rappresentanti per la sicurezza che si farà il 22 marzo alla Leopolda a Firenze. Siamo già d'accordo che servirà a decidere una mobilitazione con sciopero da fare ad aprile per la sicurezza e contro le morti sul lavoro e una iniziativa per arrivare ad una legge sulla rappresentanza". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: inoltre ci sarà "una grande manifestazione a Roma, si sta ragionando su sabato 20 aprile, al centro la sanità e la necessità di una vera riforma fiscale".