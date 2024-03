Lacerenza rinuncia alla candidatura in Basilicata

Domenico Lacerenza rinuncia alla candidatura a governatore della Regione Basilicata. Lacerenza era sostenuto da Pd, M5S, Avs e + Europa. "Dopo un'attenta riflessione - scrive in una nota - voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura a presidente della Regione Basilicata. È una decisione presa con assoluta serenità e anche nell'interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito".