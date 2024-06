"Lo stato della Palestina? In questa situazione non è pensabile uno stato, non gli sarebbe concessa nessuna autonomia. Oggi bisogna alzare la posta" per fare "un unico Stato che permetta la convivenza di due popoli. Noi pensiamo che" i due popoli dovrebbero essere "proclamati dall'Unesco due grandi patrimoni dell'umanità". Lo ha detto Raniero La Valle, candidato alle europee per la lista Pace, Terra, Dignità al Forum ANSA.