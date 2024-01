La Tour Eiffel supera la quota visitatori pre-Covid

Con 6,3 milioni di visitatori nel 2023, la Tour Eiffel, monumento simbolo di Parigi, ha superato la quota di visitatori del 2019, anno precedente la pandemia: lo ha annunciato oggi la Sete, società che gestisce la Tour. Nel 2023, la frequentazione della Tour Eiffel è aumentata dell'8% rispetto al 2022, ed "è stata caratterizzata da numerosi omaggi a Gustave Eiffel per i 100 anni dalla morte". Fra le altre iniziative - si legge in un comunicato - nuovi servizi come le visite guidate e le offerte di ristorazione che vedono ai fornelli grandi chef come Frédéric Anton e Thierry Marx. Il monumento, che accolse fino a 7 milioni di visitatori nel 2014 e ancora 6,2 milioni nel 2019, fu costretto a chiudere dal Covid da metà marzo a fine giugno 2020, durante il primo lockdown. Nel 2021 riaprì soltanto per 5 mesi e mezzo, accogliendo 2,1 milioni di visitatori.