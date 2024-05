La Roma batte il Genoa, decide la rete di Lukaku

Una partita difficile, ma che la Roma fa sua grazie alla rete di Lukaku. All'Olimpico, nell'ultima in casa, i giallorossi si impongono 1-0 sul Genoa di Gilardino e continua a sperare in un posto Champions. Dopo un primo tempo bloccato, la ripresa si complica per la Roma che al 27 resta in dieci per l'espulsione di Paredes: ma i giallorossi continuano ad attaccare, El Shaarawy mette in mezzo un gran pallone,si fa trovare Lukaku che di testa batte Martinez. Standing ovation per il belga. Entra anche Dybala, ma esce prima del fischio finale. La Roma di De Rossi chiude al sesto posto.