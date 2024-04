La Germania invierà un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot in Ucraina per aiutare le forze armate a respingere l'aumento degli attacchi aerei russi, ha annunciato il l'esecutivo. "A causa dell'aumento degli attacchi aerei russi contro l'Ucraina, il governo tedesco ha deciso di rafforzare ulteriormente la difesa aerea ucraina", si legge in una nota del ministero della Difesa.