La Cina lavora a una legge per lo sviluppo dell'economia privata

La Cina ha iniziato a elaborare un'ambiziosa legge per promuovere lo sviluppo dell'economia del settore privato, quale ultimo passo promosso dalla leadership di Pechino per aumentare la fiducia e per stimolare l'innovazione. La legge, dopo alcuni anni di dura stretta regolamentare e antitrust a carico delle aziende non statali, si concentrerà sulle "preoccupazioni principali" degli operatori del comparto, tra cui la protezione dei diritti di proprietà, la garanzia degli interessi degli imprenditori e la gestione dei mancati pagamenti per le piccole e medie imprese, in base a quanto ha riferito l'emittente statale Cctv, che ha dato conto di una riunione promossa dal ministero della Giustizia, dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc, la massima agenzia di pianificazione economica del Paese), e dalla Commissione per gli affari legislativi del parlamento nazionale.