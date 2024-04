Kiev, distrutto un oleodotto nella regione russa di Rostov

Le forze ucraine hanno fatto saltare in aria la notte scorsa un oleodotto in Russia utilizzato da Mosca per scopi militari: lo ha reso noto l'intelligence del ministero della Difesa di Kiev (Gur), come riporta Ukrainska Pravda. Si tratta dell'oleodotto nell'insediamento di Azov, nella regione di Rostov, che veniva utilizzato per pompare prodotti petroliferi da un deposito locale alle petroliere nel porto di Azov. Le operazioni di carico delle petroliere sono state sospese a tempo indeterminato, ha precisato il Gur sottolineando che la struttura veniva utilizzata per scopi militari.