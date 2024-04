'Kiev ceda terreno a Russia, il piano Trump per fine guerra'

Premere su Kiev affinché ceda la Crimea e la regione di confine del Donbas alla Russia. E' questo il piano segreto di Donald Trump per mettere fine alla guerra fra Ucraina e Russia. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali l'ex presidente ritiene che sia la Russia sia l'Ucraina "vogliono salvare la faccia e avere una via di uscita". L'ex presidente è convinto anche che per alcune aree dell'Ucraina andrebbe bene essere parte della Russia.