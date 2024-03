'Kate e William commossi da affetto', ma da adesso fatto privato

Il principe e la principessa del Galles sono "enormemente toccati dai messaggi" che hanno ricevuto in seguito alla diagnosi di cancro a Catherine "da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale", ha affermato un portavoce di Kensington Palace in un messaggio che si prospetta essere l'ultimo proveniente da William e Kate sull'argomento: da adesso la coppia intende gestire la vicenda in privato. Lo riferisce la Bbc. William e Kate "Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento", si afferma nella nota. Si tratta di un messaggio che è allo stesso tempo un ringraziamento, un riconoscimento della risposta straordinariamente positiva al videomessaggio di Catherine e un educato avvertimento nel sottolineare che la fase pubblica di questa vicenda si chiude qui.