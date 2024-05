Julia Roberts e Andrew Garfield nel nuovo film di Guadagnino

In sala Challengers è tra i primi posti nel box office in Italia e nel mondo superando, dati Mojo, i 68 milioni di dollari e mentre l'atteso Queer con Daniel Craig è in pole position tra i papabili alla Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre) anche a titolo di risarcimento per la mancata apertura di un anno fa in pieno sciopero di attori, Luca Guadagnino è al lavoro per il nuovo film. Il thriller After the hunt dovrebbe andare sul set in estate con due star protagoniste: Julia Roberts e Andrew Garfield. E' un titolo Amazon Mgm Studios di cui si parla al Marchè di Cannes nei media trade specializzati. Scritto da Nora Garrett racconta, si legge su Deadline, di una professoressa universitaria che è costretta a confrontarsi con il proprio oscuro passato quando uno studente lancia un'accusa contro uno dei suoi colleghi.