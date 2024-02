Jared Kushner non intende partecipare a una possibile amministrazione Trump, preferendo dedicarsi alla sua società di investimento Affinity Partners. Lo ha detto lo stesso Kushner in un'intervista a Axios. Il genero di Trump è stato uno dei più stretti consiglieri dell'ex presidente. "In questa fase della mia vita la mia attenzione è per la mia società", ha spiegato Kushner.