Italia è unica ad aver ottenuto 4° rata Pnrr, Fitto

Il Ministro degli Affari Europei, Sud, Coesione e Pnrr, Fitto, ha dichiarato in conferenza stampa che "siamo l'unico Paese ad aver ottenuto la quarta rata del Pnrr". "La Germania ha ottenuto la prima, la Grecia la terza. Si tratta di un segnale importante di un grande lavoro svolto in collaborazione con la Commissione Europea. Abbiamo lavorato intensamente e voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato senza limiti e senza orari per raggiungere questo risultato".