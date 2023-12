Italia argento e record nei 25m Europei di Nuoto

In chiusura di giornata, l'Italia si è piazzata sul podio agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Otopeni, in Romania. La staffetta 4X50 sl mista ha conquistato la medaglia d'argento, arrendendosi solo alla Gran Bretagna, che si è aggiudicata l'oro in 1'27"75. Il quartetto azzurro ha chiuso in 1'28''28, stabilendo un nuovo record italiano che migliora l'1'29"22 di Luca Dotto, Marco Orsi, Erika Ferraioli e della stessa Silvia Di Pietro in finale ai Mondiali di Doha 2014. Bronzo per la Francia in 1'28"35.