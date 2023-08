Istat, l'inflazione rallenta ancora, ad agosto al 5,5%

Prosegue la fase di rallentamento dell'inflazione. Ad agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua, da +5,9% del mese precedente. Rallenta anche il carrello della spesa che però registra comunque aumenti elevati e si attesta ad agosto a +9,6% Lo comunica l'Istat sulla base delle stime preliminari. La decelerazione si deve tra l'altro al rallentamento su base annua dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +7,0% a +5,7%), che comprendono carburanti, gas e luce a mercato libero, degli Alimentari non lavorati (da +10,4% a +9,2%) e lavorati (da +10,5% a +10,1%).