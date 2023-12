Israele, 'continuano le operazioni, a Gaza City e Jabalya'

Le operazioni dell'esercito israeliano continuano nella Striscia di Gaza, comprese Gaza City e Jabalya, stando a quanto riferisce lo stesso esercito fornendo dettagli sulle operazioni condotte ieri. In particolare l'Idf rende noto che, in seguito a informazioni secondo cui "terroristi di Hamas che si nascondevano nelle scuole, ieri le truppe dell'Idf hanno condotto un raid mirato su Al-Mu'tasim Bi'llah e su scuole di Al- Farabi dove i terroristi di Hamas si nascondevano, nel quartiere Rimal di Gaza City". Quindi afferma che i militari israeliani "hanno ucciso i terroristi nei combattimenti avvenuti nella zona, e altri terroristi che si nascondevano nelle scuole si sono costituiti e sono stati arrestati. Sempre ieri, l'Idf rende noto di aver "condotto raid mirati sui complessi operativi a Khan Yunis, dove sono state localizzate numerose armi e infrastrutture sotterranee utilizzate dai terroristi", in particolare a Jabalya.