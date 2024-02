Inflazione Ocse al 6% a dicembre 2023, in Italia allo 0,6%

L'inflazione annuale nella zona dell'Ocse è leggermente aumentata al 6% a dicembre 2023 contro il 5,8% di novembre, dopo tre mesi di cali consecutivi: è quanto riferito in una nota dallo stesso organismo internazionale con sede a Parigi. In Italia, precisa l'Ocse, l'inflazione è scesa dallo 0,7% di novembre allo 0,6% di dicembre. Aumenti dell'inflazione vengono segnalati in 14 Paesi Ocse, mentre è diminuita in 21 Paesi ed è rimasta stabile in 3 altri Paesi. L'inflazione è stata inferiore al 10% in tutti i Paesi ad eccezione della Turchia.