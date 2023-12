Inferno sulla Terra, la situazione a Gaza

Un cessate il fuoco è vitale per porre fine all'"inferno sulla Terra" a Gaza: così il capo dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha dichiarato al Forum di Doha (Qatar), come riportato dalla BBC. "La disumanizzazione dei palestinesi ha permesso alla comunità internazionale di sopportare i continui attacchi israeliani a Gaza", ha affermato Lazzarini, sottolineando che l'agenzia è sull'orlo del collasso. "È sicuramente la situazione peggiore che abbia mai visto", ha aggiunto: "Le persone vengono all'ONU per chiedere protezione, ma anche la bandiera blu non è più protetta. La situazione ha raggiunto un carattere catastrofico".