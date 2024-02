India: lacrimogeni sugli agricoltori in marcia verso Delhi

La polizia indiana ha usato i gas lacrimogeni per cercare di disperdere migliaia di agricoltori che stanno marciando su New Delhi in una protesta per chiedere un prezzo minimo per i prodotti agricoli dopo il fallimento dei colloqui con il governo federale. Le tv mostrano gli scontri in una fitta cortina di gas lacrimogeni vicino ad Ambala, a circa 200 chilometri a nord della capital, dove è stato schierato un massiccio dispiegamento di agenti di polizia.