Incontro tra Houthi e Hamas, 'accerchiare Israele'

I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno discusso di "espandere lo scontro e accerchiare" Israele. Lo ha confermato una fonte del movimento yemenita, aggiungendo che rappresentanti di Hamas, della Jihad islamica e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina si sono incontrati la settimana scorsa con gli Houthi a Beirut. Secondo fonti palestinesi, sono stati discussi "i meccanismi per coordinare le azioni di resistenza" per la "prossima fase" della guerra a Gaza e del "ruolo complementare di Ansar Allah (gli Houthi) accanto alle fazioni palestinesi, soprattutto in caso di offensiva israeliana su Rafah".