Inchiesta Perugia:Conte,centrodestra indegno su De Raho

"Parliamo di un ufficiale infedele che aveva accesso ad una banca dati della guardia di finanza, ma non solo a quella. Sollevare il polverone in questo momento e accusare la Dna del tempo è una strumentalizzazione. Stanno attaccando Cafiero De Rao, il procuratore dell'epoca. In questo momento un campione dell'antimafia viene messo sotto accusa con delle strumentalizzazioni indegne da parte del centrodestra, un attacco indegno alle istituzioni". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ospite a Otto e mezzo su La7.7.