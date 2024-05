Incendio in un ostello vicino a Mosca, almeno 8 morti

Almeno otto persone sono morte e una è rimasta ferita in un incendio divampato in un ostello di Istra, vicino Mosca: lo riporta il Moscow Times citando i servizi di emergenza russi. Secondo il giornale, la procura sostiene che la struttura fosse stata affittata da un giovane che la subaffittava a sua volta a lavoratori immigrati. "Secondo gli investigatori, un uomo di 23 anni ha affittato l'immobile, che successivamente è stato affittato a cittadini stranieri non registrati in Russia", hanno detto i procuratori secondo Afp. L'incendio sarebbe scoppiato alle 4 di notte e sarebbe stato spento dopo cinque ore secondo l'agenzia Moskva.