In Nigeria 28 dei bambini rapiti sono riusciti a fuggire

Almeno 28 dei quasi 300 scolari rapiti in Nigeria da uomini armati sono fuggiti, ha riferito il governatore dello Stato di Kaduna. Lo riporta la Bbc. L'esercito nigeriano sta conducendo una disperata ricerca dei bambini rapiti giovedì nella città settentrionale di Kuriga, le truppe stanno collaborando con la polizia e le squadre di ricerca locali per setacciare le foreste di Kaduna e negli Stati confinanti dopo il più grande rapimento di massa avvenuto in una scuola dal 2021. Bande di uomini armati in motocicletta hanno sequestrato circa 300 tra bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie tra gli otto e i 15 anni, stando a ciò che hanno riferito le autorità scolastiche e i genitori. Si ritiene che quasi ogni famiglia della città abbia un figlio tra i rapiti. Uno studente di 14 anni, che è stato colpito dagli uomini armati e che era ricoverato in ospedale, è morto. Genitori e parenti dei bambini rapiti hanno formato gruppi e stanno cercando aiuto dalle comunità vicine per sapere dove si trovano i bambini. Il presidente Bola Tinubu ha dichiarato sui social di essere fiducioso che le vittime verranno salvate: "Nient'altro è accettabile per me e per i familiari di questi cittadini rapiti. La giustizia sarà amministrata con decisione".