In Iran rapper condannato a morte, partecipò a proteste

Il rapper iraniano Toomaj Salehi è stato condannato a morte per "corruzione sulla terra" da un tribunale rivoluzionario. Lo ha detto l'avvocato dell'artista, Amir Raesian, al quotidiano Shargh. Il musicista 33enne era stato arrestato in passato per accuse relative al contenuto delle sue canzoni mentre nel 2022 era stato incarcerato per avere partecipato alle proteste antigovernative scoppiate in varie città del Paese dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia perché non portava correttamente il velo, obbligatorio in pubblico in Iran.