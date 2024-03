Il vice presidente della Lukoil muore 'all'improvviso'

Il colosso petrolifero russo Lukoil ha annunciato la morte del suo vicepresidente Vitaly Robertus. In un comunicato l'azienda sostiene che Robertus è morto "improvvisamente" all'età di 54 anni. Lo riporta Sky News. Robertus era alla Lukoil da più di 30 anni ed è l'ultimo di una serie di alti dirigenti del settore petrolifero e del gas a morire in circostanze improvvise. Nell'ottobre 2023 Lukoil aveva dichiarato che il presidente del consiglio Vladimir Nekrasov era morto per insufficienza cardiaca all'età di 66 anni.