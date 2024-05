Il Tesoro colloca 9 miliardi del Btp Green, tasso al 4,104%

Il Tesoro ha collocato, tramite emissione sindacato, nove miliardi di euro del nuovo Btp Green 30 ottobre 2037, con un rendimento lordo all'emissione del 4,104%. Lo comunica in una nota il Mef. Il tasso annuo è del 4,05%, pagato in due cedole semestrali. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato costituito da cinque lead manager, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest e UniCredit e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.