Il socialismo mette in pericolo l'Occidente, l'allarme di Milei.

"Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato a Davos che il socialismo sta mettendo in pericolo il mondo occidentale. Durante il suo primo viaggio all'estero da presidente, Milei ha tenuto un discorso al World Economic Forum in cui ha difeso con fermezza il capitalismo del libero mercato. Ha affermato: "Sono qui oggi per avvertirvi che l'Occidente è in pericolo".