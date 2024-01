Il prezzo del gas scende sotto i 31 euro al MWh ad Amsterdam.

Il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam registra un significativo calo, scendendo al di sotto di 31 euro al MWh. I contratti future per il mese di febbraio subiscono una diminuzione del 4,25%, attestandosi a 30,63 euro al MWh. Questo calo è dovuto alle scorte che compensano le preoccupazioni legate al freddo e alle tensioni nel Mar Rosso, che ostacolano il transito delle navi metaniere. In Europa, le riserve di gas rappresentano il 79,74% della capacità totale, pari a 908,62 TWh. In Germania, tale percentuale raggiunge l'83,8%, corrispondente a 213,53 TWh, mentre in Italia si attesta al 75,39%, pari a 148,48 TWh.