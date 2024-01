Il prezzo del gas scende al di sotto dei 28 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

La seduta di oggi ha visto il gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam chiudere leggermente al di sotto dei 28 euro al MWh. Gli operatori sono preoccupati per le scorte disponibili per l'inverno 2024/2025 e le tensioni che si stanno verificando sul Mar Rosso. Di conseguenza, i contratti future per il mese di febbraio hanno registrato un aumento dello 0,67%, raggiungendo i 27,89 euro al MWh.