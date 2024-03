Il Papa, 'sradicare le situazioni che tutelano chi abusa'

Il Papa chiede di proseguire l'impegno nella Chiesa per "sradicare" il fenomeno degli abusi. In un messaggio ai partecipanti ad un evento su 'Vulnerabilità e abuso' in corso a Panama, Papa Francesco ribadisce: "Il nostro lavoro deve senza dubbio mirare a sradicare le situazioni che tutelano chi si nasconde dietro la propria posizione per imporsi sugli altri in modo perverso, ma anche per capire perché non riesce a relazionarsi con gli altri in modo sano". Il Pontefice chiede anche di approfondire la questione per la quale "alcuni accettano di andare contro la propria coscienza, per paura, oppure si lasciano ingannare da false promesse, conoscendo nel profondo del loro cuore che sono sulla strada sbagliata". Il Papa invita dunque ad "umanizzare le relazioni in qualsiasi società, anche nella Chiesa" perché questo "significa impegnarsi per formare persone mature e coerenti che, salde nella fede e nei loro principi etici, sono capaci di affrontare il male, testimoniando la verità". "Una società che non si basa su questi presupposti di integrità morale sarà una società malata, con rapporti umani e istituzionali compromessi da egoismi, sfiducia, paura e inganno", conclude il Papa.