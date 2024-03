Il Papa, giro in 'papamobile' in piazza al termine messa

Al termine della messa della Domenica di Pasqua sul sagrato vaticano, papa Francesco è salito sulla 'papamobile' aperta e ha fatto il giro tra i vari settori di Piazza San Pietro per salutare e benedire le decine di migliaia di pellegrini presenti, che lo acclamavano a gran voce. Il Papa per un tratto ha anche 'sconfinato' dal territorio vaticano, attraversando Piazza Pio XII e la prima parte di Via della Conciliazione, per salutare da vicino anche i fedeli che lo attendevano oltre le transenne.