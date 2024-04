Il Papa a sorpresa in una parrocchia romana,incontra bambini

Papa Francesco è uscito questo pomeriggio dal Vaticano, in auto, per recarsi ancora una volta in una parrocchia romana. A quanto apprende l'ANSA, il Pontefice visita la moderna chiesa di San Giovanni Maria Vianney - noto come "il santo curato d'Ars" -, nella zona della Borghesiana, in Largo Monreale, nella periferia est della Capitale. Sempre a quanto si apprende, durante la visita Francesco incontra circa 200 bambini.