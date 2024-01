Il nuovo governo francese di Gabriel Attal è stato presentato

È stato annunciato stasera il nuovo governo francese. Il Primo Ministro sarà Gabriel Attal. Bruno Le Maire è stato confermato come Ministro dell'Economia e delle Finanze, mentre Gérald Darmanin è stato confermato come Ministro degli Interni. Eric Dupond-Moretti manterrà il suo ruolo come Ministro della Giustizia, mentre Sébastien Lecornu sarà confermato come Ministro delle Forze Armate. Stéphane Séjourné prenderà il posto di Catherine Colonna come Ministro per gli Affari Europei e Esteri. Catherine Vautrin sostituirà Olivier Dussopt come Ministro del Lavoro. Amélie Oudéa-Castèra, già Ministro dello Sport, aggiungerà l'Educazione Nazionale al suo portafoglio, mentre Rachida Dati prenderà il posto di Rima Abdul-Malak come Ministro della Cultura. Sylvie Retailleau manterrà il suo ruolo come Ministro dell'Insegnamento Superiore e della Ricerca, mentre Marc Fesneau sarà confermato come Ministro dell'Agricoltura e della Sicurezza Alimentare. Christophe Béchu manterrà il suo ruolo come Ministro della Transizione Ecologica. Aurore Bergé sarà la Ministra delegata alle Pari Opportunità e Prisca Thevenot prenderà il posto di Olivier Véran come Portavoce del Governo.