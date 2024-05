Il Labour vince anche a Londra, Khan confermato sindaco

Conferma senza sorprese (ma con meno vantaggio del previsto) per il laburista Sadiq Khan come sindaco della Grande Londra, principale poltrona in palio alle amministrative britanniche fra le sfide per la guida di 11 aree metropolitane. Lo anticipa la Bbc, accreditando a Khan il 43% dei voti, contro il 33% della rivale Susan Hall, candidata dal Partito Conservatore di Rishi Sunak. Il leader del Labour, Keir Starmer, è pronto a festeggiare con Khan "lo storico terzo mandato" conquistato dal sindaco uscente. E rilancia la sfida nazionale ai Tories, che nelle sue parole "non devono restare un minuto in più al potere".